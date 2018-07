Syrer findet Traumberuf dank starker Unterstützung

Glücklich mit dem Neuanfang: Mohammad Sallom an seinem neuen Ausbildungsplatz bei der Remmers Chemie. Foto: Ferber

Löningen (mt). Mohammad Sallom (25) hat sein Studium der Agrartechnik in Syrien abbrechen müssen – der Krieg verhinderte den Abschluss. Aber Sallom kam mit einer klaren Vorstellung in Deutschland an: Eine Ausbildung zum Chemielaboranten wollte er machen. Aus diesem Wunsch wird ab dem 1. August Realität. Bei der Firma Remmers wird er seinen Wunschberuf erlernen. Jennifer Ferber hat Mohammad Sallom auf diesem Weg unterstützt.



Ferber, angestellt bei der VHS Cloppenburg, ist eine von 24 überbetrieblichen Integrationsmoderatoren in Niedersachsen. Ihr Auftrag: Geflüchtete und Unternehmen bei Fragen rund um die berufliche Integration zu beraten und zu begleiten, bis es mit der Ausbildung und der Arbeit klappt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.