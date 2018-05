Der Jüngste ist der Treffsicherste

Junger Thronstaat: Das neuen Überhäsige Königspaar Bernd Möddeken und Lena Dobelmann mit Gefolge. Fotos: Heinz Benken



Von Heinz Benken



Angelbeck. Sehr zufrieden mit ihren sieben ernsthaften Königsbewerbern zeigten sich die Verantwortlichen des Überhäsigen Schützenvereins. Erster Schützenkönig 2018 der am Wochenende begonnenen Schützenfestsaison in der Stadtgemeinde Löningen ist Bernd Möddeken aus Winkum. Traditionell eröffnen die Überhäsigen den Reigen der acht Volksfeste. Henrik Meyerratken aus Röpke sicherte sich die Königswürde beim Nachwuchs. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 9. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.