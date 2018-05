„Das ist hier echt der absolute Luxus“

Freut sich auf die Eröffnung: Philipp Nacke vor dem Eingangsbereich des neuen Krippenhauses in Essen. Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Cloppenburg. Kinder im Alter von einem bis drei Jahren können ab dem 1. August in einem neu eingerichteten Krippenhaus betreut werden.Philipp Nacke, der neue Leiter, erzählt der MT, wie er zu dem Job kam. Noch ist das neue Krippenhaus eine Baustelle, aber Philipp Nacke hat seinen zukünftigen Arbeitsplatz schon genau vor Augen. Schließlich arbeitet der neue Leiter der Einrichtung bereits seit dem 1. April mit an der Ausstattung des Hauses. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 7. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.