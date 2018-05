Fast 15000 Euro für Schulprojekte gegeben

Von Willi Siemer



Löningen. Wegen der wachsenden Bedeutung wird der Förderverein des Copernicus-Gymnasiums auch in den kommenden Jahren Präventionsprojekte im Bereich „Cybermobbing“ finanzieren. So unterschiedlich wie die Summen, die von 100 bis zu 3500 Euro reichen, so groß war auch die Projekt-Bandbreite, die der Förderverein des Copernicus- Gymnasiums in den vergangenen zwölf Monaten finanziell unterstützt oder allein getragen hat. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.