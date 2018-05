Jugendliche kaufen dick mit Falschgeld ein

Symbolbild: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Löningen. Sechs Euro kostete ein Schein im Darknet. In Cloppenburg kauften die Männer unter anderem Trainingsanzüge. Dort fiel der Schwindel nicht auf. Das war verlockend: Sich im versteckten Teil im Internet, dem sogenannten „Darknet“, billig Falschgeld besorgen und dann damit dick einkaufen. Doch der Schwindel flog auf. Gestern hat das Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichtes zwei 17 und 18 Jahre alte Männer aus Löningen schuldig gesprochen und gegen die beiden Angeklagten Arbeits- und Geldauflagen verhängt, weil sie Falschgeld in Verkehr gebracht hatten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

