Gemalt wird zu Hause mit einer Tasse Tee

Leidenschaftlicher Maler: Zahlreiche Aquarelle und Zeichnungen hat Albrecht Müller nach Löningen mitgebracht. Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Löningen. Der alte Gasthof Stegemann bietet den passenden Rahmen für die Ausstellung des ehemaligen Löninger Oberarztes. Er ist während der Öffnungszeiten selbst anwesend und Ansprechpartner. Wie aus einer Entspannungstechnik eine Ausstellung enstehen kann, ist ab dem 5. Mai im Alten Gatshaus Stegemann zu sehen. Der langjährige Oberarzt und Internist des Löninger Krankenhauses, Dr. Albrecht Müller, zeigt dort seine in mehreren Jahren enstandenen Aquarelle und Zeichnungen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.