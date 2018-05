Glübbiger nach zehn Jahren fast am Ziel

Für den guten Zweck: Ein Ratespiel bot der Theaterverein Evenkamp an. Der Erlös ist für den neuen Soccerplatz am Schulhof. Foto: Benken



Von Heinz Benken



Evenkamp. Seit 2008 sind 16 öffentliche und 42 private Maßnahmen im Zuge der Dorferneuerung Evenkamp mit einem Gesamtvolumen von rund 2,5 Millionen Euro verwirklicht worden. Mit einem großen Fest in Evenkamp hat die Bevölkerung des Glübbiger Viertels im Westen der Stadtgemeinde Löningen ein Jahrzehnt Dorferneuerung gefeiert. Am Sonntagnachmittag wurde im Festzelt die Bedeutung der Projekte für die infrastrukturelle, aber auch soziale Entwicklung auf dem Lande hervorgehoben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.