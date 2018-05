Hüpfen wie ein Frosch, laufen wie ein Hase

Kraftanstrengung: Schon die Zweitklässler der Grundschule Bunnen üben sich im Kräfte zehrenden Liegestütz – natürlich unter Anleitung der Profis von der Sportegion Oldenburger Münsterland, die den „Zeigwas!Pass“ mit allen vier Jahrgängen durchführten. Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Bunnen. Das Körpergefühl der Kinder lässt immer mehr nach, je mehr diese mit Smartphone und Spielekonsole beschäftigt sind. Aktionen wie der „Zeig!Was-Pass“ machen spielerisch auf Förderbedarf aufmerksam. Rückwärts balancieren, seitwärts in vorgezeichnete Fußabdrücke hüpfen, Situps machen und Liegestütze. So mancher Erwachsener hätte seine Probleme mit dem Programm, das jetzt die 77 Schüler der Grundschule Bunnen an einem Vormittag durchlaufen haben – und damit den „ZeigWas!Pass“ erhielten. Angeleitet haben sie dabei die Sportreferenten Jörg Roth und Thomas Lotzkat der Sportregion Oldenburger Münsterland, die die Aktion gemeinsam mit der hkk Krankenkasse seit 2016 anbietet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

