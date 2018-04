Eine musikalische Reise in die 80er Jahre

Voller Sound: Mit ihrem Können und einer facettenreichen Musikauswahl aus den Hits der 80er Jahre begeisterte das 45-köpfige Blasorchester des Musikvereins Evenkamp seine Zuhörer. Fotos: Heinz Benken

Von Heinz Benken



Evenkamp. Das Jahreskonzert des Musikvereins Evenkamp gehört seit vielen Jahren zu den Höhepunkten des musikalischen Lebens in der Stadtgemeinde Löningen. Seit fünf Jahren dirigiert Friederike Fleming das 45-köpfige Blasorchester, das mit Musikerinnen und Musikern im Alter zwischen 14 und Ende 40 noch jung geblieben ist.



Diesmal unternahm der Musikverein ein Reise in die 80er Jahre und servierte den mehreren Hundert Zuhörern Hits aus Deutschland, Europa und Amerika. Das abwechslungsreiche Konzert erfreute das Publikum mit vielen für Blasorchester arrangierten Medleys. Den ausführlichen Konzertbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 30. April– entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.