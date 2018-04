Drei junge Männer in Bunnen schwer verletzt

Foto: Nonstopnews

Bunnen (mab). Ein 26-Jähriger aus Löningen ist am Freitagabend mit seinem Golf in Bunnen verunglückt. Dabei wurden er und seine beiden Mitfahrer (35 und 27 Jahre alt, beide aus Löningen) schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, passierte der Unfall zwischen Essen und Löningen in einer leichten Rechtskurve auf der Löninger Straße. Dort verlor der 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Golf.



Der Wagen geriet von der Straße und prallte frontal gegen einen Baum. Während sich der Fahrer selbst befreien konnte, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen die beiden anderen Männer, die lebensgefährlich verletzt wurden, aus dem Wrack bergen. Angefordert wurde auch ein Rettungshubschrauber, mit dem ein Verletzter in ein Osnabrücker Krankenhaus geflogen wurde. Die beiden anderen Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Löninger Straße musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden.