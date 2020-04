„Crackerjacks“ wollen Autokino rocken

Konzert mal anders: In Köln spielte die Gruppe „Brings“ im Autokino. Einen ähnlichen Auftritt möchte Chris Bruns für seine „Crackerjacks“ organisieren. Foto: dpa

Von Georg Meyer

Lindern. Zu normalen Zeiten wäre der Terminkalender der „Crackerjacks“ jetzt randvoll. Auf Hochzeiten, Kneipenfesten und Openairs rockt das Trio für gewöhnlich an den Wochenenden die Bühnen. Doch die Zeiten sind nicht normal und Chris Bruns‘ Gitarre steht jetzt meistens ungenutzt in der Ecke.

Der Linderner ist der Kopf der Band. Im Hauptberuf betreibt er eine Musikschule mit zehn Lehrern. Auch die sitzen seit Wochen zu Hause und versuchen, ihren Schülern per Video-Chat etwas beizubringen. Wirtschaftlich sei die Situation sehr schwierig, sagt Chris. Dabei hatte das Jahr eigentlich gut begonnen und auch die Buchungen für die „Crackerjacks" liefen ordentlich. Die Band und ihr ausgelassener Hilly-Billy-Rock sind überregional bekannt. Sogar in der legendären „Milchbar" auf Norderney, direkt am Strand, darf sie im Sommer für Stimmung sorgen.