Osterlindern erlebt schwarzen Donnerstag

Am 12. April 1945 wurde das Dorf zerstört

Erinnerungsort: Am 20. Mai 1951 weihte Pfarrer Meyer die neue Klus in Osterlindern ein, ie zugleich als Denkmal für die Gefallenen und Vermissten der Ortschaft gedacht war. Auf den Tafeln (rechts) sind aus den ersten Weltkrieg drei und aus dem zweiten Weltkrieg elf gefallene und vier vermisste Soldaten verzeichnet. Fotos: ©Kock

Von Wilhelm Kock



Osterlindern. Der 12. April 1945 geht als „schwarzer Donnerstag" in die Geschichte Osterlinderns ein. 15 Gehöfte brannten nieder, als die zurückweichenden deutschen Soldaten und vorrückende kanadische Truppen aneinander gerieten und der Linderner Ortsteil zum Schlachtfeld. Sechs Soldaten starben während der Kampfhandlungen, in deren Folge in Hegel weitere vier Höfe zerstört wurden. Opfer unter der Zivilbevölkerung aber gab es nicht zu beklagen.