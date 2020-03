Lindern: 84-Jähriger bei Unfall verstorben

Symbolfoto: Vorwerk

Lindern (her). Tödlich verletzt worden ist ein 84-Jähriger bei einem Unfall in Lindern am späten Freitagnachmittag. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Auto auf der Ortskernentlastungsstraße in Richtung Auen unterwegs. Aus ungeklärter Ursache geriet er nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen die Sattelzugmaschine eines 51-Jährigen aus Werlte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die Ortskernentlastungsstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.