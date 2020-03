Schon erste Anfragen für neues Baugebiet

30 neue Bauplätze: Fast im Kirchturmschatten entsteht im Ortszentrum ein neues Baugebiet direkt an der Löninger Straße. Erste Interessenten haben sich bereits für die rund 30 im kommenden Jahr zur Verfügung stehenden Bauplätze im Rathaus gemeldet. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer

Lindern. „Bei uns liegen schon die ersten Anfragen für unser neues Baugebiet vor“, freut sich Linderns Bürgermeister Karsten Hage. Das sei gleich nach dem MT-Artikel über das erste Linderner Unternehmerfrühstück geschehen, in dem er über erstmals öffentlich über das geplante neue Bau- und das neue Gewerbegebiet informiert habe.

In dieser Woche hat der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates per Aufstellungs-Beschluss ein Genehmigungsverfahren eingeleitet. Danach sollen 3,3 Hektar Ackerfläche, die von einem Linderner Landwirt erworben wurden, in Bauland umgewandelt werden.