Künstler stellen ihre Werke im Heimathaus aus

Eine Illusion von Raum: Der spontane Malakt ist das bestimmende Element der Arbeiten von Theo Haasche. ©Kunst- und Kulturverein

Lindern (mt). Am Sonntag, 8. März, wird in der Galerie Lindern die diesjährige Frühjahrsausstellung eröffnet. Hierfür hat der Kunst- und Kulturverein Lindern wieder drei interessante Künstler gewinnen können, die unter dem Titel „Raumkörper“ ihre Werke präsentieren werden. Zu sehen sein werden Skulpturen des Lüneburger Bildhauers Ivo Gohsmann sowie Bilder der Maler Kerstin Kramer aus Friesoythe und Theo Haasche aus Oldenburg. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.