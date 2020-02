Oberschule spannt präventiv weiten Bogen

Eindringlich: Irmgard Rolfes vom Kreuzbund berichtetet den Siebtklässlern während der Präventionswoche, wie sie in die Sucht geriet und schließlich einen Weg herausfand. Foto: Denise kleine Klausing

Lindern (mt). Von der Stärkung der Klassengemeinschaft bis hin zu Mediennutzung und Suchtgefahren: Der Bogen der Themen war während der Präventionswoche breit gespannt in der Grund- und Oberschule Lindern. Sozialpädagogin Denise kleine Klausing hatte gemeinsam mit den Lehrkräften ein umfassendes Programm für die fünften bis zehnten Klassen erarbeitet. „Präventionsarbeit kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen", betonte die Sozialpädagogin und freute sich, dass viele Referenten ihrer Einladung gefolgt waren und für die jeweiligen Jahrgangsstufen passende Angebote bereitgehalten werden konnten.