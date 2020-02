Prominentes Publikum: Lena Gercke (Dritte von rechts) und Philipp Rösler (Zweiter von links) waren 2007 bei der Karnevalsveranstaltung in Lindern dabei. Fotoarchiv: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Es kommt zu einer Neuauflage des Karnevals in Lindern – nach elf Jahren narrenfreier Zeit. Am kommenden Samstag, 8. Februar, lädt der Musikverein als Gastgeber zu einer Galakarnevalsveranstaltung in die große Mehrzweckhalle an der Grund- und Oberschule Lindern um 19.19 Uhr ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.