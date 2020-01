Volleyballfrauen dominieren Sportlerball

SW Lindern zeichnet U14- und Damenteam sowie Dartspieler Hermann Remmers aus

Sportliche Aushängeschilder: Der Sport- und der Reitverein Lindern ehrten Sportler und Mannschaften für besondere Leistungen und Verdienste.

Von Wilhelm Kock



Lindern. Die Volleyballabteilung des Sportvereins SW Lindern hat den Sportlerball im Saal Elsken-Werner in Kleinenging dominiert. Vor über 300 Gästen wurden dort sowohl das U14-Jugendteam als auch die 1. Damen als „Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet. Sportler des Jahres ist Hermann Remmers als Spartenleiter der noch jungen Darts-Abteilung. Der Reit- und Fahrverein zeichnete Lisa kleine Lamping für ihre hervorragenden Leistungen in den Springwettbewerben aus. Überdies wurde Antonia Beyer für ihre langjährige Tätigkeit als Trainerin und Vorzeigesportlerin der Sparte Leichtathletik geehrt. Der Hauptpreis der Tombola, ein Whirlpool, ging an Antonia Suhle. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.