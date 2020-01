Tribüne wird zum 100-Jährigen saniert

Sportverein Schwarz-Weiß Lindern feiert im Frühjahr 2022 Jubiläum

Muss dringend saniert werden: Mehr als 50 Jahre alt ist die Tribüne des Sportvereins Schwarz-Weiß Lindern. Bis zum Jubiläum des 100-jährigen Bestehens im Frühjahr 2022 soll sie grundlegend für rund 80000 Euro erneuert werden. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Das Jubiläum seines 100-jährigen Bestehens feiert der Sportverein Schwarz-Weiß Lindern im Frühjahr 2022 mit einer Sportwoche, auf der sich die inzwischen zwölf Abteilungen des Vereins vorstellen werden. Die Fußballer, neben den Volleyballern und Schwimmern größte Abteilung des 850 Mitglieder starken Vereins, planen mehrere Turniere, zu denen auch höherklassige, attraktive Teams eingeladen werden. Die Verhandlungen würden bereits geführt, erläutert Birgit Thobe, Vorstandsmitglied und verantwortlich für die Kasse.