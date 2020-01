Drei Menschen bei Unfall verletzt

Foto: Meyer

Lindern (gy). Drei Verletzte hat ein Unfall auf der Kreuzung Lienersche Straße/Hauptstraße in Lindern am Dienstag gefordert. Ein 38-Jähriger hatte beim Abbiegen in Richtung Liener ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Auto einer 44-Jährigen gegen einen haltenden Kleinwagen geschleudert wurde. Auch dessen 57 Jahre alte Fahrerin wurde verletzt. Die Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, ein Notarzt, die Rot-Kreuz-Bereitschaft Lindern sowie Feuerwehr und Polizei. Die Kreuzung blieb rund eine Stunde lang gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.