Chöre machen Werbung für den Gesang

Überzeugender Auftritt: Der Gemischte Chor durfte die Bühne nicht ohne Zugabe verlassen. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Dass der Sängerball des Männergesangvereins und des Gemischten Chores zu den festlichen und kulturellen Höhepunkten in der Gemeinde Lindern gehört, stellten die Aktiven Sänger und Sängerinnen erneut unter Beweis. Eine gelungene Werbung für den Chorgesang bot auch der Gastchor Feel Harmonie. Die Beliebtheit des Sängerballes wurde durch den Besuch von vielen Abordnungen Linderner Vereine einmal mehr unter Beweis gestellt. Der Verein sei ein rühriger und aktiver Kulturträger mit gelebtem Gemeinschaftsgeist, erklärte der stellvertretende Liedervater Ernst Hamberg, Über 220 Gäste nahmen am Fest teil. Das spreche für den beliebten Festball.