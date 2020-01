Behörde lässt Biberdamm entfernen

Typisch Biber: Mit seiner „Sanduhrtechnik“ hat der Nager den Baumstamm am Ufer der Südradde so lange bearbeitet, bis er fiel. Foto: gy

Von Georg Meyer



Varbrügge. Auch wenn er die Öffentlichkeit scheut, ist die Anwesenheit des Bibers an der Südradde nicht zu übersehen. Am Uferrand bei Varbrügge hat der Nager seinem Ruf als Baumfäller alle Ehre gemacht. Seine Qualitäten als Dammbauer sind hier derzeit allerdings nicht mehr zu besichtigen. Das tierische Bauwerk, über das die MT vor einigen Wochen berichtete, ist nämlich inzwischen beseitigt worden.



Und zwar in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises, wie Kreissprecher Frank Beumker auf Anfrage mitteilt. Eine Spaziergängerin hatte die MT zuvor auf das Verschwinden des Damms hingewiesen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.