Pfadfinder bringen Augen zum Strahlen

Schwer bepackt ging es auf den Weg nach Litauen.Die Geschenke waren zuvor liebevoll verpackt worden. Foto: Christengemeinde Emmanuel

Von Georg Meyer



Lindern. Von einer Reise nach Litauen zurückgekehrt sind Mitglieder der Christengemeinde Emmanuel. Die jungen Pfadfinder besuchten Partnergemeinden und überbrachten Geschenke zum Jahreswechsel. Dabei lernten sie auch die Armut im ländlichen Baltikum kennen. Denn obwohl Litauen ebenso wie Lettland und Estland seit 15 Jahren der Europäischen Union angehört, sind die Lebensverhältnisse vor allem in den Dörfern noch immer längst nicht auf EU-Niveau, weiß Pastor Heinrich Zelmer.