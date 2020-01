Bretter bedeuten immer noch die Welt

Aktuelle Truppe: Die St. Katharinen Spälkoppel Lindern bereitet sich auf die neue Theatersaison vor. Foto: Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Lange bevor Formate wie Deutschland sucht den Superstar (DSDS) oder Gute Zeiten Schlechte Zeiten (GZSZ) die TV-Landschaft bereicherten, hatte gute Unterhaltung in Lindern eine Abkürzung: SKSKL! Die „St. Katharinen Spälkoppel“ geht 2020 in ihre 41. Saison.



Gespielt wird wie immer auf plattdeutsch. Die Pflege und der Erhalt der plattdeutschen Sprache waren auch bei der Gründung vor 41 Jahren ein wichtiger Antrieb.