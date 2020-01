„Manchmal ist es auch einfach Faulheit“

Musik macht Spaß: Das findet Friedhelm Bruns. In seinen Orgelkonzerten will er aber eine ausgewogenen Balance zwischen Komik und Ernsthaftigkeit halten. Copyright: Bruns

Lindern (gy). Friedhelm Bruns will im Februar in Bunnen und Wachtum Orgelkonzerte für Grundschüler geben. Der gebürtige Linderner ist Theaterpädagoge, Musikvermittler, Kirchenmusiker und angehender Grundschullehrer. Er möchte Kinder spielerisch an die Musik und das Instrumentenspiel heranführen. Allzu kompliziert dürfe es dabei aber nicht zugehen, sagt er. Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe am 11. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.