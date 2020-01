Kollision mit Lkw: 55-Jähriger verletzt

Foto: Nordwestmedia-TV

Lindern (mab). Bei einem schweren Unfall in Lindern ist am Donnerstagmorgen ein 55-Jähriger verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 7.30 Uhr auf der Kreuzung Ermker Straße / Linderner Straße. Nach ersten Erkenntnissen am Unfallort wollte der 55-Jährige aus Polen nach rechts in Richtung Lindern abbiegen. Dabei übersah er offenbar den von links kommenden Lastwagen, der von einem 50-Jährigen aus Steinfurt gesteuert wurde.



Das Auto prallte gegen die Seite des Lastwagens. Der Zusammenstoß war heftig: Der Wagen drehte sich und schleuderte erneut gegen den Auflieger des Lastwagens. Anschließend überschlug sich das Auto und landete auf der Fahrerseite liegend in einem Graben. Weil zunächst davon ausgegangen wurde, dass der 55-Jährige in dem Wrack eingeklemmt war, wurde die Linderner Feuerwehr alarmiert. Die ersten Befürchtungen bestätigten sich zum Glück nicht. Der 55-Jährige konnte sich selbst aus dem Unfallwrack befreien. Ersthelfer kümmerten sich um den verletzten Mann. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei Totalschaden.



Der 50-jährige Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Weil durch den Zusammenstoß auch der Tank des Lastwagens beschädigt wurde und deshalb Dieselkraftstoff ausströmte, sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle ab. Mitarbeiter der Straßenmeister reinigten die Straße und entfernten die Trümmerteile. Die Straße wurde für die Rettungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt.