Landwirte machen im Südkreis mobil

Mahnfeuer in Lindern: Die Landwirte protestieren schon seit Wochen gegen die Agrarpolitik. Foto: Meyer

Von Wilhelm Kock

und Georg Meyer



Lindern/Lastrup. Mit mehr als 70 Traktoren haben Linderns Landwirte am Dienstagabend gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Nach einem Korso durch den Ort entzündeten sie ein großes Mahnfeuer. Zu ähnlichen Aktionen kam es auch in Lastrup und Hemmelte. Zu den Mahnwachen aufgerufen hatten das Netzwerk Land-schafft-Verbindung und das Landvolk. Die Landwirte gehen bereits seit Wochen immer wieder auf die Straße. Die öffentliche Wahrnehmung ist für die Bauern derzeit ein großes Problem. In Lindern hatten sie deshalb auch die Bevölkerung zum Austausch eingeladen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 12. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Lindern:

11.12.2019 | Freikirche will wahrgenommen werden