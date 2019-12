Freikirche will wahrgenommen werden

Das Kreuz steht im Zentrum: Alexander Eisinger (links) und Heinrich Zelmer im schlichten Gottesdienstsaal ihrer Gemeinde. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Großenging. Ein schlichtes Holzkreuz weist auf die Christengemeinde Emmanuel hin. „Die meisten Autofahrer werden es beim Vorbeifahren wohl nicht bemerken“, vermutet Heinrich Zelmer. Nicht so recht wahrgenommen zu werden, ist der Pastor gewohnt. Doch das soll nicht länger so bleiben.



Vor gut zwölf Jahren mietete die Freikirche ein leer stehendes Bekleidungsgeschäft in Großenging. Später konnte sie es kaufen und ganz nach ihren Wünschen herrichten. Ein Gottesdienstsaal und ein großer Speiseraum mitsamt Küche sind entstanden, dazu weitere Säle und Zimmer für die Gemeindearbeit. Die Gemeinschaft wächst - das unterscheidet sie aktuell von den beiden großen Kirchen in Deutschland.