Stimmungsvoller Abend mit Dönkes und Liedern

Stimmten kräftig mit ein: Die Lieder auf dem plattdeutschen Abend luden zum Mitsingen ein. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Liener. Großen Anklang fand am Wochenende der von Matthias Siefer und Elisabeth Heidkamp moderierte „plattdütsche Autorenabend" in den Räumen der „Dörps- und Burenstaowen" im Heimatmuseum in Liener. Dort erfreuten plattdeutsche Autoren die Besuchermit spannenden und lustigen Geschichten. Deutlich wurde dabei die Vielfalt und Bandbreite der plattdeutschen Sprache und das hohe Niveau der von zwei Autoren vorgetragenen Kurzgeschichten und Dönkes.