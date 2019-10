Dorfentwicklung auch für Region Lindern Raddetal

Das Linderner Rathaus. Foto: MT-Archiv

Von Willi Siemer



Lindern. Als „kleine Sensation“ freut sich Linderns Bürgermeister Karsten Hage darüber, dass auch die sechs in der Dorfregion „Lindern Raddetal“ zusammengefassten Ortsteile Hegel, Kleinenging, Großenging, Varbrügge, Marren und Garen in das Programm „Dorfentwicklung“ des Landes Niedersachsen aufgenommen worden sind. Welche Chancen sich der Dorfregion dadurch bieten, stellt die Gemeinde Lindern auf einer Auftaktveranstaltung am Dienstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr in der Gaststätte Elsken-Werner in Kleinenging vor. Alle Einwohner seien eingeladen, teilzunehmen und sich einzubringen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.