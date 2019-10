Auto prallt frontal gegen Baum

Foto: Willi Siemer

Lindern (ws). Mit sehr schweren Verletzungen ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen nach einem Unfall auf der Straße zwischen Wachtum und Liener mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei hatte der Autofahrer auf dem Weg zur Arbeit in einem Unternehmen im Linderner Ortsteil Liener aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Ford Fiesta verloren Er prallte auf der linken Fahrbahnseite gegen einen Baum, das Auto wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Lindern aus dem Wagen befreit werden.