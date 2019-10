Auch heiliger Antonius findet neues Zuhause

Mischung aus Schnäppchenjagd und Gaudi: Hunderte Besucher erlebten rund um den mit Raritäten, Antiquitäten, Nippes und Nützlichem vollgestellten Laufsteg der Auktionatoren Linderns populärste Veranstaltung, die Kröchenauktion. Foto: Willi Siemer

Lindern (ws). Höhepunkt und zugleich spannender Abschluss der Linderner Kröchenauktion am Montagnachmittag war die Ziehung des Hauptgewinns der Kirmesverlosung der Kaufleute. Über einen neuen Suzuki Swift im Wert von über 10000 Euro freute sich Dagmar Bürmann aus dem Linderner Ortsteil Liener.

Seit dem Vormittag hatte die Kröchenauktion, deren Besuch der wohl größte Treffpunkt und Feiertermin im Jahr für die Linderner ist, hunderte Besucher auf den Marktplatz in die Kirmesmitte gelockt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.