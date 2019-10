Neue Meile kommt bei Besuchern gut an

Hochmotiviert In verschiedenen Disziplinen – hier die U8-Jungen – gingen die Läufer an den Start. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Am 29. Kirmeslauf in Lindern beteiligten sich wieder viele Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten und den ersten Schulklassen. Gestartet wurde auf dem Kreuzungsbereich vor der Apotheke und führte über einen Rundkurs über die Lastruperstraße – bis zur Volksbank und zur Werlterstraße – bis zum NP-Markt. Viele Besucher hatten sich bei bestem Herbstwetter an der Laufstrecke eingefunden um die Läuferinnen und Läufer anzufeuern.