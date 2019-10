Landfrauen feiern Jubiläum mit viel Humor

Feierten das Jubiläum: Renate Haupt Carmen Flerlage, Margret Emke und Doris Wieghaus (von liunks) vom Kreisvorstand sowie sowie die Linderner Vorstandsmitglieder Brigitte Lübbers, Elisabeth Bußmann, Irmgard Peters und Hildegard Göddeker. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Der Landfrauenverein Lindern gehört in der Gemeinde Lindern zu den größten Vereinen. Nicht nur Bäuerinnen sind Mitglieder in dem über 250 Frauen zählenden Verein, sondern alle Frauen, die auf dem Lande wohnen und im Landfrauenverein aktiv mitmachen. Am Wochenende feierte der Verein sein 70-jähriges Bestehen. 220 Landfrauen feierten das Jubiläum im Saal Elsken-Werner in Kleinenging. Auch das Gründungsmitglied der Landfrauen, Toni Hartmann aus Neuenkämpen, ließ es sich nicht nehmen, an der Feier teilzunehmen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

