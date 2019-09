Königin der Instrumente im Klassenzimmer

Und jetzt noch die Orgelpfeifen: Unter Anleitung von Oliver Strauch setzten die Linderner Schüler eine Baukastenorgel zusammen und lernten so dieses Instrument kennen. Foto: Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Mal so fein und leise wie eine Flöte, mal so kraftvoll und facettenreich wie ein ganzes Orchester. Die Orgel ist das größte und eines der faszinierendsten Instrumente. Im Jahr 2019 wird des 300. Todestages des bedeutenden Orgelbauers Arp Schnitger gedacht. Weltweit sind 47 Schnitger-Orgeln erhalten, davon befinden sich 20 allein in Niedersachsen.



Zu Besuch in der Linderner Grund- und Oberschule war aus diesem Anlass Oliver Strauch, Organist der St.-Vitus-Kirche in Löningen. In den Gemeinden des Oldenburger Münsterlandes besucht er mit seiner Baukastenorgel die Schulen und führt die Schüler und Schülerinnen an die Vielfalt des Instruments heran.