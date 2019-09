Santiano erklingt am Linderner Rückhaltebecken

Konzert lockt zahlreiche Besucher an

Mit Kind und Kegel: Vor der Konzertbühne hatten es sich die Zuhörer bequem gemacht und genossen am Regenrückhaltebecken das Frühschoppenkonzert des Musikvereins Lindern. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Mit Heublumen-Polka, König der Löwen, Santiano und der 80er-Kulttour erntete der Musikverein Lindern wahre Begeisterungsstürme. Hunderte von Besuchern hatten sich am Sonntagmorgen am Regenrückhaltebecken eingefunden, um hier mit dem Frühschoppenkonzert des Musikvereins den Abschluss der Linderner Kulturwochen zu feiern. Die Einladung, es sich auf dem Gelände gemütlich zu machen, nahmen die Gäste gerne an. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.