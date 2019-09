Publikum lässt sich schnell mitreißen

Belgische Rocker: Mit der Band „In Your Honor“ gelang den Organisatoren ein Volltreffer, der beim Publikum bestens ankam. Fotos: Anna Siemer

Von Anna Siemer



Lindern. Gut gefüllt war der Linderner Marktplatz am Samstagabend trotz des kühlen Wetters. Bei dem Open-Air-Konzert „Kulturfest 2019“, das vom Gemeindejugendring im Rahmen der Linderner Kulturwochen organisiert worden war, kamen insgesamt fast 400 Musikfans auf ihre Kosten.



Eröffnet wurde das Konzert um 19 Uhr durch Sängerin Astrid Schöning. Sie kommt ursprünglich aus Augustendorf, lebt aber seit längerem in Berlin. Unter ihrem Künstlernamen veröffentlicht sie selbstgeschriebene Songs, coverte auf dem Kulturfest aber auch Beyoncés „Single Ladies“. Lauter wurde es dann schließlich, als die „Foo Fighters“-Tribute-Band „In Your Honor“ mit drei Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger und Sänger Maarten Dejonckheere auf die Bühne kam. Die Belgier konnten die Linderner nach nur wenigen Songs mitreißen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 16. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.