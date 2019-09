Nur die Berge fehlen

Neugierig: Wer durch das Fenster der Steinstele schaut, erblickt auf der anderen Seite den von Nikolaus Pfeiffer gefertigten Jungen. Foto: Anna Siemer

Von Anna Siemer



Lindern. Sandra Brugger legt den Pinsel zur Seite und geht einen Schritt zurück. Noch fehlt dem hölzernen Regenbogen etwas Farbe, aber die Tirolerin ist mit ihrer Arbeit zufrieden. Und auch in Lindern gefällt es ihr. Nur die Berge würden fehlen, sagt sie. Drei neue Kunstwerke entstehen derzeit mitten im Ort. Das 5. internationale BildhauerSymposium geht jetzt in seine Schlussphase. Das Interesse war groß. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.