Da qualmt die Bühne: Die belgische Tribute Band „In your Honor“ bringt den Sound der Foo Fighters nach Lindern. ©mediacondigital

Lindern (wk). Am Samstag, 14. September, findet im Rahmen der Linderner Kulturwoche das „Kulturfest der Jugendvereine in Lindern“ statt. Beginn ist um 19 Uhr auf dem Markplatz. Für Stimmung sorgen die belgische Band „In your Honor“ und die Sängerin „She‘s a woman“ aus Berlin. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.