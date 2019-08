Konturen sind ihr Einmaleins

Nachdenkliche Künstlerin: Ulrike Hogrebe aus Brandenburg ist vielfach preisgekrönt. Foto: Hogrebe

Lindern (mt). Kann Landschaftsmalerei heute noch aussagekräftig und aktuell sein? Im Fall von Ulrike Hogrebe lautet die Antwort: ja, sie kann. So jedenfalls sah es die sächsische Roland-Gräfe-Stiftung und verlieh der gebürtigen Münsteranerin vergangenes Jahr ihren mit 7500 Euro dotierten Kunstpreis. Die Besucher der Linderner Kulturwochen können sich ab dem 30. August selbst ein Bild machen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.