Urteil gegen Vater und Sohn aufgehoben

Symbolfoto: dpa

Lindern (ma). Vom Vorwurf der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag in zweiter Instanz einen 50-jährigen Vater aus Lindern sowie dessen 20-jährigen Sohn freigesprochen. Damit hob die Berufungskammer ein früheres Urteil des Cloppenburger Amtsgerichtes wieder auf. In Cloppenburg war der Vater noch zu neun Monaten Haft auf Bewährung und sein Sohn zu 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden.



Hintergrund des Verfahrens waren Lettland-Geschäfte, die von einem 27-Jährigen aus Lindern nicht im Sinne der Angeklagten abgewickelt worden sein sollen. Später behauptete der 27-Jährige, von den Angeklagten zusammengeschlagen, in einen Schuppen eingesperrt und mit einer Axt bedroht worden zu sein. Es blieben Zweifel an der möglichen Schuld der Angeklagten. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe am 9. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.