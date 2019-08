Frau nach Unfall in Wrack eingeklemmt

Foto: Meyer

Garen (gy). Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Löninger Straße bei Garen (Gemeinde Lindern) gekommen. Eine 49-Jährige aus Lindern hatte mit ihrem Wagen zum Überholen angesetzt, brach den Vorgang aber ab, als sie ein entgegenkommendes Auto bemerkte. Als sie nach rechts zurückzog verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug.



Es fuhr gegen einen Baum und blieb auf der Seite liegen. Ein Großaufgebot an Ersthelfern kümmerte sich um die eingeklemmte Schwerverletzte. Die Freiwillige Feuerwehr Lindern musste die Frau mit Spezialscheren aus dem Wrack befreien. Ein Rettungswagen des Roten Kreuzes brachte sie in ein Krankenhaus.

Nächster Artikel aus Lindern:

06.08.2019 | Polizei ermittelt gegen Caddy-Fahrer