Polizei ermittelt gegen Caddy-Fahrer

Symbolfoto: dpa

Lindern (mab). Nach einem Beinahe-Unfall in Lindern ermittelt die Polizei gegen einen 55-Jährigen aus Löningen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Vorfall am Montagnachmittag auf der Löninger Straße.



Ein 33-Jähriger aus Vrees setzte mit seinem Audi A6 gegen 17.15 Uhr zum Überholen eines vor ihm fahrenden Caddy an. Als beide Fahrzeuge auf derselben Höhe waren, soll der Caddy-Fahrer plötzlich nach links gezogen haben. Der Audi-Fahrer musste in letzter Sekunde auf den Straßenrand ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Löninger soll zu diesem Zeitpunkt ein Handy an sein Ohr gehalten haben – offenbar, weil er während der Fahrt telefonierte. Die Polizei sucht nun unbeteiligte Zeugen, die den Sachverhalt klären könnten. Hinweise an die Polizei in Löningen unter 05432/9500.