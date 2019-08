Börries jetzt unter dem Dach von Bröring

Verkauft: Der Ferkelmilchhersteller Börries im Linderner Industriegebiet Stühlenfeld gehört jetzt zur Bröring-Unternemensgruppe. Der Firmensitz in Lindern bleibt erhalten. Foto: Börries

Von Roland Kühn



Lindern/Dinklage. Der Ferkelmilchhersteller Börries mit Sitz in Lindern wird Teil der Bröring-Unternehmensgruppe mit Stammsitz in Dinklage. Rückwirkend zum 1. Juli übernimmt Bröring alle Geschäftsanteile des Linderner Unternehmens (MT berichtete).



Der bisherige Geschäftsführer Ulrich Börries wird im Unternehmen tätig bleiben. Der Zusammenschluss erfolge vor dem Hintergrund Synergien heben zu wollen, erklärt Börries gegenüber unserer Zeitung. Der Zusammenschluss sei für beide Firmen kein Schritt aus „wirtschaftlicher Not“ heraus. Angaben zum Verkaufspreis machte der 55-Jährige nicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.