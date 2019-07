Künstler sorgen in Lindern für Lichtblicke

Stellt in Lindern aus: Sandra Brugger aus Österreich ist freischaffende Bildhauerin. Copyright: Brugger

Lindern (mt). In Lindern stehen bald die Kulturwochen an. Vom 30. August bis zum 15. September dreht sich alles um das Thema „Lichtblicke“. Bildhauer aus verschiedenen Ländern werden dazu ihre Ideen vorstellen.

Die Teilnahme am 5. Internationalen Bildhauersymposium ist begehrt. Die Jury hatte die volle Auswahl und konnte aus einer Vielzahl von Bewerbungen die aus ihrer Sicht interessantesten Beiträge aussuchen. Ihre Arbeiten vorstellen werden die Bildhauer Reinhard Mader und Nikolaus Pfeiffer (Gemeinschaftswerk), Olaf Klepzig und Sandra Brugger. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 31. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.