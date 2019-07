OLB schließt auch ihre Filiale in Lindern

Keine Zukunft mehr: Die Filiale der OLB in Lindern wird geschlossen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer



Lindern. Die Oldenburgische Landesbank (OLB) schließt zum 18. Oktober ihre Filiale in Lindern. Das bestätigte Pressesprecherin Britta Silchmüller am Montag auf Anfrage. Die Bankmitarbeiter würden mit ihren Kunden nach Löningen wechseln. Letztere wurden teilweise schon im Gespräch über den Umzug in Kenntnis gesetzt. Sie sollen außerdem eine schriftliche Information erhalten.



Die Linderner Bank reiht sich damit in eine Reihe von Filialschließungen ein, die die OLB in den vergangenen Wochen bekannt gab. Im Kreis Vechta traf es zuletzt die Zweigstelle in Bakum (MT berichtete). Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 30. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.