Brände im Südkreis fordern die Feuerwehren

Foto: Nordwestmedia

Von Matthias Bänsch



Lindern/Lastrup/Löningen. Die Feuerwehren im gesamten Landkreis kommen nicht zur Ruhe. Täglich müssen Brände auf Feldern gelöscht werden. Dabei sind an diesem Wochenende besonders die Feuerwehren im Südkreis gefordert gewesen. Der Gesamtschaden bei Bränden in Löningen, Lastrup und Lindern geht in die Hunterttausende. Am Freitagabend geriet eine Strohballenpresse auf einem Acker in Lindern in Brand. Der Landwirt war gegen 18 Uhr mit dem Pressen von Stroh beschäftigt, als das landwirtschaftliche Gespann plötzlich in Brand geriet. Die Flammen griffen rasant auf das Feld über. Die Linderner Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus. Die Strohballenpresse konnte nicht mehr gerettet werden. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt. Der Schaden hier beträgt 100.000 Euro.



Zu einem ähnlichen Einsatz kam es wiederum am Samstagabend in Lastrup: Ein 44-Jähriger Landwirt alarmierte die Feuerwehren aus Lastrup und Essen nachdem vermutlich durch Funkenflug zunächst die Strohballenpresse und anschließend der Schlepper in Vollbrand standen.Die beiden Feuerwehren schickten 40 Einsatzkräfte auf das Feld in Kneheim. Auch hier konnte das landwirtschaftliche Gerät nicht mehr gerettet werden, sodass auch hier ein Schaden von rund 100.000 Euro entstand. Die Polizei ermittelt noch wegen der Brandursache.



Zu einem Feldbrand musste auch die Feuerwehr in Löningen ausrücken. Die Einsatzkräfte hatten den Brand am Freitagabend relaitv schnell unter Kontrolle und konnten mit rund 20.000 Litern Löschwasser die Ausbreitung des Feuers verhindern. Wie hoch der entstandene Schaden hier ist, kann noch nicht gesagt werden.