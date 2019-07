Ehrenamt: Es wird zunehmend schwieriger

Im Gespräch: Birgit Thobe und Betreuer Thomas Dierksen kümmern sich auch um die Sportabzeichenabnahme. Immer mittwochs, immer auf dem Sportplatz. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Die Mitgliederzahlen beim Sportverein SW Lindern steigen. 850 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder sind mittlerweile in dem Sportverein aktiv und gehen dort den unterschiedlichsten Sportarten nach. Seit dem vergangenen Jahr gibt es sogar eine Dartssparte. Zudem gründet sich derzeit eine Tischtennissparte. Alle Trainer und Betreuer sind mehr denn je gefragt, sagt SWL-Vorstandsmitglied Birgit Thobe im MT-Interview. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 17. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.