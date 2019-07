17 Jahre Haft: Drogenhändler trifft volle Härte

Symbolfoto: dpa

Von Willi Siemer



Werlte/Lindern. Das Landgericht Osnabrück hat einen aus Lindern stammenden Drogenimporteur am Dienstag zu 17 Jahren Gefängnis wegen bandenmäßigen Schmuggels mit hartem Rauschgift verurteilt.



Nach Überzeugung des Gerichts ist der Angeklagte die Zentralfigur eines groß angelegten Drogenschmuggels gewesen. Zeugen und ein verdeckt eingesetzter Ermittler, den die Polizei nach den ersten Verdachtsmomenten einschleuste, schilderten den Werlter als Chef des Rings. Auch andere Zeugen belasteten ihn in den rund 40 Verhandlungstagen seit September 2018 vor dem Landgericht als Haupttäter. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 10. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.