Endspurt: Noch mal Sperrung ab Montag

Endspurt: Noch einmal muss die Lastruper Straße ab dem kommenden Montag eine Woche lang voll gesperrt werden, danach kann die Straße nach dem Abschluss der Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. „Noch einmal Behinderungen und Umwege, dann ist es geschafft“. Bürgermeister Karsten Hage hat in der Ratssitzung am Mittwochabend bekanntgegeben, dass die Lastruper Straße ab dem kommenden Montag für fünf Tage für die abschließenden Arbeiten gesperrt werden muss.



Am kommenden Samstag gehörten die Umwege der Vergangenheit an. Dann sei die Straße trotz der kleinen Restarbeiten wieder komplett frei befahrbar, freute sich Hage über den Abschluss der rund eineinhalbjährigen Arbeiten an der Ortsdurchfahrt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 22. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.